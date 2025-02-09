В Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

«Полагаем, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», — уточняется в пояснительной записке.