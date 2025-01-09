В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам о планах Комиссии на новый год. Он заявил, что западные страны продолжают курс на системную конфронтацию с Россией, несмотря на военные успехи нашей страны в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в телеграм-канале Комиссии.