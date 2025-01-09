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В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов

Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил о намерении противодействовать деструктивной деятельности иностранных агентов и антироссийских сил в новом году.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам о планах Комиссии на новый год. Он заявил, что западные страны продолжают курс на системную конфронтацию с Россией, несмотря на военные успехи нашей страны в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в телеграм-канале Комиссии.

«Признавая военные успехи России, западные аналитические центры делают ставку на экономическую изоляцию нашей страны, усиление информационно-пропагандистских акций и работу с оппозицией», — сказал Пискарев. В качестве примера он привел недавнее экспертное заключение британского аналитического центра Chatham House, который призвал «западный мир прижать Россию в 2025 году, усилив санкционное давление».

Пискарев отметил, что подобные попытки вмешательства во внутренние дела России бесперспективны, а методы иностранных агентов разоблачены. Он также сообщил, что у Комиссии в стадии завершения находится пакет законопроектов, направленных на донастройку инструментов защиты суверенитета России.

«В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктивной деятельности со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил», — сказал Пискарев.

Он также сообщил, что очередное заседание Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планируется провести в январе текущего года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с предложением признать Санта-Клауса иностранным агентом в России.