В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в сентябре

«Работающим пенсионерам выплаты индексируются с задержкой, а точнее — не индексируются до момента увольнения. После прекращения работы пенсионеру начинают начислять полную сумму с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется автоматически, а новая сумма пенсии устанавливается с месяца, следующего за увольнением», — сказал он.
Также в сентябре будет произведен перерасчет в пользу тех, кому в августе была присвоена инвалидность первой группы, добавил Говырин.
«В сентябре этим гражданам также начнут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев эта сумма возрастет: на каждого нетрудоспособного члена семьи прибавляется по 2969 ₽ 23 коп. Начисление происходит на основании сведений, поступивших из медико-социальной экспертизы и других официальных реестров», — отметил депутат.
Система пенсионного обеспечения в России устроена так, что любые перерасчеты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства, пояснил Говырин. Если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии, рассказал депутат.
«Ее базовый размер в 2025 году составляет 8907 ₽ 70 коп, а значит, пенсионер старше 80 лет получит 17815 ₽ 40 коп. только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавляется 1314 ₽ в месяц», — сказал Говырин.
В августе были проиндексированы страховые пенсии у работающих пенсионеров. Максимальная прибавка равна трем пенсионным коэффициентам. Стоимость одного составляет 145,69 ₽ Таким образом, максимальная прибавка составит 437,07 ₽