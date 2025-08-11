В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в сентябре

«Ее базовый размер в 2025 году составляет 8907 ₽ 70 коп, а значит, пенсионер старше 80 лет получит 17815 ₽ 40 коп. только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавляется 1314 ₽ в месяц», — сказал Говырин.