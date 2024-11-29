В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в декабре

Согласно соответствующему документу, продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей.