В Госдуме рассказали о вступающих в силу в начале августа законах

Ранее, 25 июля, в России вступил в силу закон, обязывающий банки на два дня приостанавливать перевод денег, если информация о получателе средств есть в базе данных Центробанка о случаях и попытках мошеннических операций. Если деньги отправляются на подозрительный счет, банк также сообщает клиенту о том, что реквизиты принадлежат мошенникам. В том случае, если кредитно-финансовая организация допускает перевод в этот период, то будет обязана вернуть похищенные средства.