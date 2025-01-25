В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами блогеров

«Родителям важно регулярно обсуждать с детьми правила безопасности в интернете, объяснять, почему нельзя делиться своими данными с незнакомцами, даже если они кажутся авторитетными. Со стороны маркетплейсов и онлайн-игровых платформ требуется активное внедрение механизмов контроля и мониторинга подозрительных транзакций. Со своей стороны мы продолжим трансформацию законодательства в части борьбы с мошенничеством — как телефонным, так и реализуемым онлайн», — заключил он.