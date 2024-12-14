В Госдуме рассказали о росте тарифов ЖКХ летом 2025 года

«В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране», — рассказал Колунов.
Парламентарий отметил, что повышения тарифов не избежать, что, в первую очередь, связано с инфляцией.
Колунов добавил, что показатель 11,9% является усредненным по стране, так как в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По его словам, все зависит от региональных комитетов по тарифам, которые различаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости, степени изношенности сетей и оборудования.