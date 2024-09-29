В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.
С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет: 631 тысяч рублей — на первого ребенка, 833 тысяч рублей — на второго ребенка.
«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго», — сказала парламентарий.
Стенякина добавила, что на материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 миллиарда рублей.