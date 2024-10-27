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В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

Мошенники стали обманывать людей, выдавая себя за работников коммунальных служб. Об этом сообщил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, аферисты связываются со своими будущими жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах. В разговоре они требуют оплатить несуществующий долг за коммунальные услуги.

При этом мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы не дать своей жертве обдумать или уточнить информацию о долгах и заставить действовать быстро. Однако парламентарий посоветовал не поддаваться на их уловки. Лучше всего прервать диалог с «сотрудником» и перепроверить информацию самостоятельно в официальных службах. Также он призвал не передавать личных данных по телефону или в мессенджерах и проверять номера телефонов, с которых звонят.