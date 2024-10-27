В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

При этом мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы не дать своей жертве обдумать или уточнить информацию о долгах и заставить действовать быстро. Однако парламентарий посоветовал не поддаваться на их уловки. Лучше всего прервать диалог с «сотрудником» и перепроверить информацию самостоятельно в официальных службах. Также он призвал не передавать личных данных по телефону или в мессенджерах и проверять номера телефонов, с которых звонят.