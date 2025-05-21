В Госдуме рассказали о новом порядке назначения БАДов в России

Законопроект, предусматривающий досудебную блокировку сайтов, продающих БАДы без госрегистрации, был принят в первом чтении в июле 2024 года. Согласно документу, врачи смогут рекомендовать добавки отдельным категориям граждан при наличии показаний.
«Проект закона, направленный на регулирование применения БАДов, в том числе на введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о них, подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Одна из поправок, подготовленная к рассмотрению, установит, что теперь порядок назначения БАДов будет устанавливать Минздрав после согласования с Роспотребнадзором», — уточнил Леонов.
К документу поступило 15 поправок, одна из которых устанавливает срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2025 года без исключений. Это изменение поддержали и Минздрав, и Роспотребнадзор.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что ведомство держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса «Молекула» и «Молекула плюс», в котором якобы обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин.