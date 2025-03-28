В Госдуме рассказали о мошенничестве с социальным жильем для сирот

На сегодняшний день более 272 тысяч сирот ожидают предоставления положенных по закону квартир. По данным Счетной палаты, год назад число ожидающих составляло 286 тысяч. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что задолженность по обеспечению жильем сохраняется в 73 регионах страны. Закрыть долги удалось только в нескольких регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, в то время как в 40 регионах отмечено снижение задолженности.
В 2024 году регионы увеличили расходы на покупку квартир для сирот на 27% по сравнению с предыдущим годом. Однако размер федеральной субсидии остается неизменным с 2020 года и составляет 10 миллиардов рублей в год, что не соответствует растущим ценам на жилье. В регионах, где не удается обеспечить всех нуждающихся новыми квартирами, предлагают альтернативные льготы, такие как компенсация аренды или временное размещение в маневренном фонде.
Исчезнувшие
Рабочая группа Госдумы установила, что местонахождение 9,1 тысячи детей-сирот, большинство из которых — совершеннолетние, неизвестно. «Это может свидетельствовать о неэффективности постинтернатного сопровождения, помощи и поддержки в регионах — нужно настраивать региональные системы и более эффективно информировать детей-сирот о положенных льготах и о том, как их получить», — считает Кузнецова.
Генеральная прокуратура намерена проверить регионы, в которых сироты не обращались за жильем, а Следственный комитет пояснил, что сложность розыска связана с тем, что эти лица уже достигли совершеннолетия и не находятся под контролем комиссий по делам несовершеннолетних.
Кроме того, в Госдуме выявили случаи мошенничества с квартирами, полученными по жилищным сертификатам. Такие случаи зарегистрированы в нескольких регионах, включая Камчатский и Красноярский края. Кузнецова сообщила о подготовке законопроекта, который запретит продажу квартир, полученных сиротами по сертификатам, в течение трех лет после их оформления.
По оценкам Минфина, для полного устранения очереди на жилье для сирот потребуется 665 миллиардов рублей. Заместитель министра Павел Кадочников отметил, что такие средства невозможно выделить сразу, и призвал обратить внимание на возможные злоупотребления, например, случаи отказа от родительских прав для получения жилья.
Председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, подчеркнула, что закон обязывает государство обеспечить сирот жильем, но это не обязательно должно быть собственное жилье. Она предложила вернуться к массовому строительству арендного жилья. «А ведь наемные дома социального назначения могут помочь решить проблему не только сирот, но и врачей, и учителей», — уверена Хованская.
К тому же, подготовлена законодательная инициатива для сирот, участвующих в специальной военной операции, которые не успели получить квартиру перед отправкой на фронт. В случае гибели такого человека предлагается передавать право на получение жилья его близким родственникам.
Ранее эксперт в области недвижимости рассказал, что в условиях высоких рыночных ипотечных ставок альтернативным решением для покупателей может стать схема обмена жилья, популярная в советское время.