В Госдуме рассказали о мошенничестве с социальным жильем для сирот

В 2024 году регионы увеличили расходы на покупку квартир для сирот на 27% по сравнению с предыдущим годом. Однако размер федеральной субсидии остается неизменным с 2020 года и составляет 10 миллиардов рублей в год, что не соответствует растущим ценам на жилье. В регионах, где не удается обеспечить всех нуждающихся новыми квартирами, предлагают альтернативные льготы, такие как компенсация аренды или временное размещение в маневренном фонде.