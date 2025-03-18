В Госдуме рассказали о льготах и выплатах, положенных многодетным в 2025 году

Работающие по трудовому договору многодетные родители имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему еще не исполнилось 14 лет. «Для многодетных матерей предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Женщины, родившие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — в 50 лет. Обязательными условиями для назначения пенсии являются 15-летний трудовой стаж и наличие 30 пенсионных баллов», — уточнил он.