В Госдуме рассказали, когда в России полностью заблокируют YouTube

По его словам, ограничения связаны с тем, что платформа продолжает игнорировать законы РФ. Депутат также призвал российских пользователей перейти на отечественные аналоги.
— YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6−12 месяцев. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube, — передает слова Свинцова «Абзац».
С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит официальные полномочия для отключения России от мирового интернета в целях безопасности. Правительство РФ утвердило новые правила, которые позволяют Минцифры, Роскомнадзору и ФСБ контролировать интернет-инфраструктуру страны в случае внешних угроз. В каких случаях возможно полное отключение России от глобальной Сети, разбиралась «Вечерняя Москва».