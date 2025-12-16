Популярные темы
В Госдуме рассказали, когда в России полностью заблокируют YouTube

Видеохостинг YouTube в России перестанет работать через 6−12 месяцев, Роскомнадзор будет его постепенно ограничивать. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Источник: Robert Michael/dpa/picture-alliance/TASS

По его словам, ограничения связаны с тем, что платформа продолжает игнорировать законы РФ. Депутат также призвал российских пользователей перейти на отечественные аналоги.

— YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6−12 месяцев. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube, — передает слова Свинцова «Абзац».

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит официальные полномочия для отключения России от мирового интернета в целях безопасности. Правительство РФ утвердило новые правила, которые позволяют Минцифры, Роскомнадзору и ФСБ контролировать интернет-инфраструктуру страны в случае внешних угроз. В каких случаях возможно полное отключение России от глобальной Сети, разбиралась «Вечерняя Москва».

