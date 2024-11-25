В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день

«Согласно статье 92 ТК РФ, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю, ⁠для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 35 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели (36 часов) с сохранением полной зарплаты», — сказала Бессараб.