В Госдуме рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону

«При этом я все же считаю, что самый эффективный способ не допустить кражи денег — это не разговаривать с мошенниками в принципе, а тем более не сообщать им никакой личной информации. Важным помощником также могут стать определители номера, которые уже предлагают многие компании. Советую подключать сразу несколько таких сервисов — тогда вероятность вычислить мошенников будет выше», — заключил депутат.