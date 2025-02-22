В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии

«По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС граждане имеют право на получение пенсий за трудовой стаж, приобретенный в разных странах-членах союза. При этом каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, в течение которого вносились страховые взносы на его территории. Соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности членов. Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», — сказал Никитин.