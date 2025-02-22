В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии

«По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС граждане имеют право на получение пенсий за трудовой стаж, приобретенный в разных странах-членах союза. При этом каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, в течение которого вносились страховые взносы на его территории. Соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности членов. Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», — сказал Никитин.
Он также отметил, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет, их выплата также не может быть приостановлена или прекращена на основании жительства в другом государстве ЕАЭС.
«Для назначения и выплаты учитывается стаж работы не менее 1 года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза», — пояснил депутат.
Никитин добавил, что размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны ЕАЭС.
«Стоит заметить, что процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет на практике целый ряд нюансов, поэтому все “трудные” вопросы следует адресовывать Соцфонду в России и аналогичным госорганам в Евразийском союзе», — посоветовал парламентарий.