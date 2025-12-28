В Госдуме рассказали, как потратить 13-ю зарплату

«Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», — сообщил депутат.
По его словам, можно инвестировать деньги и на фондовом рынке, например, в гособлигации и получить хорошую доходность с гарантированными выплатами.
«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус — дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
