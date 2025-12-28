Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, как потратить 13-ю зарплату

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Госдуме считают, что 13-ю зарплату можно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: Reuters

«Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», — сообщил депутат.

По его словам, можно инвестировать деньги и на фондовом рынке, например, в гособлигации и получить хорошую доходность с гарантированными выплатами.

«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус — дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше