В Госдуме рассказали, как получить девять дней отдыха в майские праздники

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россияне смогут отдохнуть с 26 апреля по 4 мая, если возьмут три дня отпуска в конце апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — сказал он.
Парламентарий напомнил, что это легальный способ продлить отдых в начале мая.
«Если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — добавил собеседник агентства.
Гаврилов пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в соответствии с графиком, который начальство утверждает не позднее, чем за две недели до начала следующего года.
«Это означает, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса. Однако работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он соответствует установленному графику», — продолжил парламентарий.
Он также подчеркнул, что выбор конца апреля для оформления отпуска может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат.
Тем не менее при согласовании отпусков с работодателем необходимо учитывать некоторые факторы, предупредил депутат.
"Работодатели могут устанавливать ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса, — отметил Гаврилов.
Поэтому заранее поданное заявление и согласование с руководством позволяют избежать отказа в отпуске на нужные даты, заключил он.