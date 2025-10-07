В Госдуме раскритиковали идею Матвиенко заставить безработных россиян платить за ОМС

«Не в первый раз в публичном поле высказываются опасные идеи о фактической отмене ОМС для части граждан страны. Уже и глава Минтруда заявляет, что государство готово помогать людям при условии “объективной жизненной ситуации” и “усилий” с их стороны. Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий. И не случайно у нас система государственного медстрахования называется обязательной. Речь об обязательствах государства, которые и так повсеместно нарушаются из-за экономии бюджетных средств на медицине. Наши граждане — и работающие, и не работающие — будучи в системе ОМС тратят не менее 1,5 трлн рублей в год на медуслуги. Это почти половина от расходов государства. Люди и так платят: за анализы, обследования, лекарства. А теперь их хотят уже в открытую лишить госгарантий? Получается, что неработающим мамам с детьми, людям, которые ухаживают за пожилыми или больными родственниками, надо будет доказывать, что они заслуживают бесплатной медпомощи?! Это подрыв основ социального государства. Нужно не сокращать, а возвращать людям действительно бесплатную медицину вместо нынешней условно бесплатной», — сказал он.