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В Госдуме прокомментировали проблемы с зачислением школьников в 10-е классы

Родители учеников в разных регионах России сообщили о том, что их дети не могут поступить в 10-е классы из-за отказа школьной администрации, рассказало издание «Коммерсантъ». Сообщается, что детей «настойчиво предлагают» перевести на обучение в колледжи. Депутаты Госдумы обсудили законность такой практики с RTVI и предложили рассмотреть изменения в законодательство.

Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова не согласилась с наличием проблемы, утверждая, что, наоборот, многие школьники сами стремятся поступить в колледжи. Лантратова отметила, что некоторые дети хотят избежать ЕГЭ, а другие хотят получить востребованную специальность.

«Кто-то таким образом планирует избежать ЕГЭ, а кто-то — получить действительно востребованную и зачастую высокооплачиваемую специальность. В регионах сварщики определенного разряда получают в месяц по 250 тыс. рублей. Это большие деньги для субъекта, а ставки пустые, потому что нет специалистов. Ребята, у которых есть интерес к такой работе, охотно идут учиться», — сказала депутат.

Лантратова также напомнила о защите прав школьников и их родителей законом «Об образовании». Она выразила готовность помочь тем, кто лишен возможности продолжить обучение в школе при наличии соответствующих обращений.

«В ситуациях, когда дети хотели бы продолжить учебу в школе, но такой возможности их лишают, конечно, надо разбираться», — отметила Лантратова.

Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, напомнил, что цель сокращения «обычных классов ради развития продвинутых» заключается в повышении качества образования. Он усомнился, что «выдавливание в колледж» может способствовать этой цели, и предупредил, что это может «привести только к ухудшению репутации профессионального образования».

Коллега Вассермана по комитету Лариса Тутова из Ростовской области отметила отсутствие жалоб от жителей региона по поводу проблем с зачислением в 10-е классы.

«Думаю, это частные перегибы. Если случаи примут массовый характер, то, безусловно, ситуация будет обсуждаться в профильном комитете Госдумы по просвещению уже этой осенью», — сказала депутат.

Глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала «Коммерсанту» о том, что проблемы с переводом школьников в 10-е классы начались после введения нового государственного образовательного стандарта (ФГОС-3), который позволяет создавать профильные классы с углубленным изучением не менее двух предметов. Это дало школам возможность отбирать учеников в такие классы по собственным критериям, из-за чего в старшей школе практически не осталось общеобразовательных классов.

Около 50 человек обратились в «Родители Москвы» с жалобами на отказ в зачислении в 10-й класс. В некоторых случаях добиться зачисления удалось только после обращений к директорам школ, городскому департаменту образования и науки и прокуратуре.

По информации «Ъ», такие проблемы также наблюдаются в Иркутской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Генеральная прокуратура сообщила, что министру просвещения Сергею Кравцову было адресовано уведомление о сложившейся ситуации.

Нина Лютикова