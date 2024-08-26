В Госдуме прокомментировали проблемы с зачислением школьников в 10-е классы

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова не согласилась с наличием проблемы, утверждая, что, наоборот, многие школьники сами стремятся поступить в колледжи. Лантратова отметила, что некоторые дети хотят избежать ЕГЭ, а другие хотят получить востребованную специальность.
Лантратова также напомнила о защите прав школьников и их родителей законом «Об образовании». Она выразила готовность помочь тем, кто лишен возможности продолжить обучение в школе при наличии соответствующих обращений.
Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, напомнил, что цель сокращения «обычных классов ради развития продвинутых» заключается в повышении качества образования. Он усомнился, что «выдавливание в колледж» может способствовать этой цели, и предупредил, что это может «привести только к ухудшению репутации профессионального образования».
Коллега Вассермана по комитету Лариса Тутова из Ростовской области отметила отсутствие жалоб от жителей региона по поводу проблем с зачислением в 10-е классы.
Глава общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала «Коммерсанту» о том, что проблемы с переводом школьников в 10-е классы начались после введения нового государственного образовательного стандарта (ФГОС-3), который позволяет создавать профильные классы с углубленным изучением не менее двух предметов. Это дало школам возможность отбирать учеников в такие классы по собственным критериям, из-за чего в старшей школе практически не осталось общеобразовательных классов.
Около 50 человек обратились в «Родители Москвы» с жалобами на отказ в зачислении в 10-й класс. В некоторых случаях добиться зачисления удалось только после обращений к директорам школ, городскому департаменту образования и науки и прокуратуре.
По информации «Ъ», такие проблемы также наблюдаются в Иркутской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Генеральная прокуратура сообщила, что министру просвещения Сергею Кравцову было адресовано уведомление о сложившейся ситуации.
Нина Лютикова