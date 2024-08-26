В Госдуме прокомментировали проблемы с зачислением школьников в 10-е классы

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова не согласилась с наличием проблемы, утверждая, что, наоборот, многие школьники сами стремятся поступить в колледжи. Лантратова отметила, что некоторые дети хотят избежать ЕГЭ, а другие хотят получить востребованную специальность.

«Кто-то таким образом планирует избежать ЕГЭ, а кто-то — получить действительно востребованную и зачастую высокооплачиваемую специальность. В регионах сварщики определенного разряда получают в месяц по 250 тыс. рублей. Это большие деньги для субъекта, а ставки пустые, потому что нет специалистов. Ребята, у которых есть интерес к такой работе, охотно идут учиться», — сказала депутат.