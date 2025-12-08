Если президент Украины Владимир Зеленский даже не удосужился прочитать мирный план США, это говорит о его неуважении к американскому коллеге Дональду Трампу. Такое мнение зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова высказала в понедельник, 8 декабря.
Ранее Трамп сообщил, что окружение украинского лидера одобрило мирный план США, в то время как сам Зеленский до сих пор не прочитал его, сообщает 360.ru. Глава Белого дома признался, что его разочаровало такое поведение коллеги.
Журова отметила, что это может отразиться на мирных переговорах.
«Может, в итоге Трамп скажет, что Зеленский не должен это читать, что достаточно каких-то других уполномоченных людей, которые дадут согласие, и в итоге, как и говорил наш президент, мирное соглашение будет подписано, например, с радой», — сказала парламентарий в беседе с Lenta.Ru.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов высказал мнение, что Зеленский придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими странами, передает RT.
Ранее в этот день лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп «разгромил» Зеленского заявлением о том, что тот не читал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сообщается на сайте kp.ru.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил 8 декабря, что Зеленский тянет время в процессе мирного урегулирования конфликта и раздражает этим США. Он отметил, что «прекрасно понимает», почему лидер Украины не прочитал план.
7 декабря Трамп рассказал о своем разочаровании в Зеленском из-за того, что он пока не прочитал мирное предложение США. Сын президента США Дональд Трамп — младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины. По его словам, причиной такого решения может служить неудовлетворенность главы Белого дома ситуацией с коррупцией на Украине в окружении Зеленского.