Депутат: за резиновые квартиры можно наказывать чиновников

«Все эти сведения по регистрации подавались в органы ОВД, которые спокойно на это смотрели и не предпринимали никаких действий. А это халатность или какой-то сговор не безвозмездный. На мой взгляд, нужно ужесточать ответственность как для одной, так и для другой стороны. Возможно, нужно менять порядок осуществления регистрации. Чтобы эти уведомления подавались не только письменно в органы ОВД, но и вносились в реестр ЕГРН через кабинет на госуслугах, чтобы эта информация была доступна, и контроль за этим процессом шел на автоматическом уровне», — заключила она.