Депутат: за резиновые квартиры можно наказывать чиновников

Россиянка фиктивно прописала более ста мигрантов
На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в своей квартире за деньги фиктивно прописала 115 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”», — говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Это далеко не единственный случай подобного нарушения в нашей стране. Ранее «резиновая» квартира была обнаружена в Ленинградской области, где местный житель фиктивно прописал 20 иностранных граждан в доме без полноценного остекления.
О том, как бороться с «резиновыми» квартирами, нужно ли ужесточать меры наказания, ВФокусе Mail рассказала заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
Ущербное законодательство
Она считает, что в данной сфере наблюдаются пробелы в законодательстве.
«У нас немного ущербное законодательство, потому что есть некие нормы предоставления квартир по социальному найму, но нет нормы для предоставления квартир, которые находятся в собственности», — сказала Разворотнева.
Она напомнила, что Госдумой уже принят пакет законов, касающихся ужесточения наказания за фиктивную регистрацию мигрантов. Но, по ее словам, этот процесс следует и дальше продолжать.
«Одним из первых решений, которое напрашивается, мы его пытались несколько раз внести, но оно не было поддержано, это определить, какое количество людей на конкретной территории может находится. У нас для мест размещения, хостелов, правительство такие нормы установило, но такие меры отсутствуют для жилья. У нас вообще жилье выведено из-под всех законов», — добавила депутат.
Ужесточение наказания за «резиновые» квартиры
Кроме того, как считает парламентарий, в стране необходимо ужесточать ответственность как для владельцев «резиновых» квартир, так и для должностных лиц, которые не препятствуют этому.
«Все эти сведения по регистрации подавались в органы ОВД, которые спокойно на это смотрели и не предпринимали никаких действий. А это халатность или какой-то сговор не безвозмездный. На мой взгляд, нужно ужесточать ответственность как для одной, так и для другой стороны. Возможно, нужно менять порядок осуществления регистрации. Чтобы эти уведомления подавались не только письменно в органы ОВД, но и вносились в реестр ЕГРН через кабинет на госуслугах, чтобы эта информация была доступна, и контроль за этим процессом шел на автоматическом уровне», — заключила она.