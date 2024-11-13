Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали установить кормушки для птиц в каждом дворе

Зимой птицам очень сложно найти корм.

Источник: Заповедник "Керженский", официальная группа

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить скворечники во всех дворах страны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил россиянам, что холода для многих птиц — это время испытаний, так как зимой им становится намного труднее найти корм. Чтобы помочь пернатым, он предложил устанавливать кормушки в каждом дворе.

«Закрепление инициативы установки кормушек для птиц на федеральном уровне как обязательной части благоустройства дворовых территорий — это не только забота о птицах, но и шаг к поддержанию биоразнообразия. Простая кормушка, наполненная семенами или несоленым салом, становится для них настоящим спасением, позволяя легче переносить холода и оставаться с нами до весны», — сказал депутат.

Он также напомнил, что спасенные от холода и голода птицы весной и летом спасут сады и деревья от вредителей. По словам Гаврилова, птиц нельзя кормить ржаным и белым хлебом, сдобой, пшеном, едой «со стола», соленым, копченым, жареным, а также испортившейся пищей.

Депутат Гаврилов также отметил, что работа над кормушками для птиц может стать «замечательным проектом» для многоквартирных домов, а еще поможет привить любовь и уважение к природе у детей.

«А представьте, если такие кормушки будут повсеместно, в каждом дворе — это может изменить наши города, сделать их более живыми и уютными», — заявил Гаврилов.

Он также напомнил, что размещать кормушки для птиц нужно на высоте, вдали от детских площадок, а также следить за их чистотой.

Россияне помогают птицам подготовиться к зиме в Синичкин день. Этот праздник ежегодно отмечается в России 12 ноября. Синичкин день появился по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день люди готовятся к прилету птиц, остающихся на зимовку: развешивают кормушки и заготавливают подкормку.

На зимовку в Россию прилетают несколько десятков птиц: синицы, снегири, сойки, щеглы, свиристели, поползни, клесты и другие. Зимой птиц можно подкармливать неочищенными и нежареными семечками подсолнечника, тыквы, дыни и арбуза, несоленым салом (его можно подвесить на веревочку). Птицам нельзя давать соленую, жареную, копченую и заплесневевшую пищу. От нее пернатые могут погибнуть.