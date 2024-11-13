В Госдуме призвали установить кормушки для птиц в каждом дворе

Депутат напомнил россиянам, что холода для многих птиц — это время испытаний, так как зимой им становится намного труднее найти корм. Чтобы помочь пернатым, он предложил устанавливать кормушки в каждом дворе.
«Закрепление инициативы установки кормушек для птиц на федеральном уровне как обязательной части благоустройства дворовых территорий — это не только забота о птицах, но и шаг к поддержанию биоразнообразия. Простая кормушка, наполненная семенами или несоленым салом, становится для них настоящим спасением, позволяя легче переносить холода и оставаться с нами до весны», — сказал депутат.
Он также напомнил, что спасенные от холода и голода птицы весной и летом спасут сады и деревья от вредителей. По словам Гаврилова, птиц нельзя кормить ржаным и белым хлебом, сдобой, пшеном, едой «со стола», соленым, копченым, жареным, а также испортившейся пищей.
Депутат Гаврилов также отметил, что работа над кормушками для птиц может стать «замечательным проектом» для многоквартирных домов, а еще поможет привить любовь и уважение к природе у детей.
«А представьте, если такие кормушки будут повсеместно, в каждом дворе — это может изменить наши города, сделать их более живыми и уютными», — заявил Гаврилов.
Он также напомнил, что размещать кормушки для птиц нужно на высоте, вдали от детских площадок, а также следить за их чистотой.
Россияне помогают птицам подготовиться к зиме в Синичкин день. Этот праздник ежегодно отмечается в России 12 ноября. Синичкин день появился по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день люди готовятся к прилету птиц, остающихся на зимовку: развешивают кормушки и заготавливают подкормку.
На зимовку в Россию прилетают несколько десятков птиц: синицы, снегири, сойки, щеглы, свиристели, поползни, клесты и другие. Зимой птиц можно подкармливать неочищенными и нежареными семечками подсолнечника, тыквы, дыни и арбуза, несоленым салом (его можно подвесить на веревочку). Птицам нельзя давать соленую, жареную, копченую и заплесневевшую пищу. От нее пернатые могут погибнуть.