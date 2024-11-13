В Госдуме призвали установить кормушки для птиц в каждом дворе

«Закрепление инициативы установки кормушек для птиц на федеральном уровне как обязательной части благоустройства дворовых территорий — это не только забота о птицах, но и шаг к поддержанию биоразнообразия. Простая кормушка, наполненная семенами или несоленым салом, становится для них настоящим спасением, позволяя легче переносить холода и оставаться с нами до весны», — сказал депутат.