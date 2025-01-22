В Госдуме призвали Следственный комитет расследовать смерть Лермонтова

Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев (фракция «Справедливая Россия — За Правду») направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — сказано в документе.
Депутат рассказал, что на протяжении многих лет исследователи творчества Михаила Лермонтова, а также специалисты из области криминалистики, баллистики и медицины говорили о недобросовестности следствия, которое было проведено сразу после смерти поэта. По официальной версии, поэт погиб в результате дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. По свидетельствам очевидцев, во время дуэли Лермонтов демонстративно выстрелил в воздух, однако Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту.
«В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к “дуэли” и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — подчеркнул Бурляев.
В 1986 году Николай Бурляев снял по собственному сценарию фильм «Лермонтов», в котором исполнил главную роль. Фильм был посвящен 210-летию со дня рождения поэта. Однако в прокат фильм не вышел и 40 лет лежал на полке. По словам режиссера, причиной запрета фильма стало то, что в нем он «позволил себе намек на государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов — Пушкина и Лермонтова. Организации, в которую в то время входили влиятельнейшие люди государства», имея в виду под этим масонов.
В марте 2024 года стало известно, что кинокомпания Star Media снимет фильм о Михаиле Лермонтове. Ожидается, что режиссером байопика выступит Степан Коршунов («Челюскин. Первые», «За полчаса до весны»). Премьера состоится ближе к 2026−2027 годам.
В 2019 году депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать расследование обстоятельств гибели поэта Александра Пушкина, убитого на дуэли в 1837 году. По мнению Петрова, «многие современники великого поэта, узнав о трагедии, высказывали предположение о неслучайности его гибели», и «знавшие его даже высказывали предположение, что Александр Сергеевич мог стать жертвой заговора». При этом последний прямой потомок Александра Пушкина, проживающий в Брюсселе, усомнился в необходимости такого расследования.