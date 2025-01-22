В Госдуме призвали Следственный комитет расследовать смерть Лермонтова

В 1986 году Николай Бурляев снял по собственному сценарию фильм «Лермонтов», в котором исполнил главную роль. Фильм был посвящен 210-летию со дня рождения поэта. Однако в прокат фильм не вышел и 40 лет лежал на полке. По словам режиссера, причиной запрета фильма стало то, что в нем он «позволил себе намек на государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов — Пушкина и Лермонтова. Организации, в которую в то время входили влиятельнейшие люди государства», имея в виду под этим масонов.