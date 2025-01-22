В Госдуме призвали сделать бесплатным обучение по ряду специальностей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что россияне должны бесплатно получать ряд профессий, потому что развитие экономики России основывается на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. К таким специальностям относятся профессии водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие, пишет «РИА Новости».
«Нам надо сделать все для того, чтобы каждый школьник, который для себя выбрал получение профессионального образования, сделал это на бесплатной основе. Мы говорим, что у нас нет рабочих рук — давайте их готовить», — агентство цитирует Вячеслава Володина.
Он заметил, что в стране пока нет образовательных учреждений, где школьник мог бы получить начальное профессиональное образование. «Есть среднее профессиональное образование и, собственно, именно в состав среднего профессионального образования включается начальное… но нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует», — уточнил председатель ГД.
По его словам, начальное профобразование занимает год и восемь месяцев, на получение среднего профессионального образования потребуется более трех лет. «Для того, чтобы получить профессию водителя или механизатора, зачастую надо ехать в областной центр, либо на базе какого-то крупного района готовят специалистов. Потому что там и требования возросли, и техника развивается. Но опять-таки эти центры должны быть», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ. Согласно действующим правилам, выпускники колледжей могут сдать при поступлении в вуз вместо ЕГЭ внутренний экзамен или комбинировать: сдать одну часть испытаний в форме ЕГЭ, а другую — как внутренний экзамен. При этом нет оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз. Авторы проекта предложили внести изменения именно по этому вопросу.
«Если программа обучения в университете соответствует программе (профилю) обучения в колледже или техникуме, то абитуриент сдает вступительные испытания, как было и раньше», — объяснил Александр Мажуга, один из авторов проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Если же аббитуент после колледжа поступает в вуз по другому профилю, то ему придется предоставить результаты ЕГЭ.