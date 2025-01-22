В Госдуме призвали сделать бесплатным обучение по ряду специальностей

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ. Согласно действующим правилам, выпускники колледжей могут сдать при поступлении в вуз вместо ЕГЭ внутренний экзамен или комбинировать: сдать одну часть испытаний в форме ЕГЭ, а другую — как внутренний экзамен. При этом нет оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз. Авторы проекта предложили внести изменения именно по этому вопросу.