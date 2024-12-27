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В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря

Нилов призвал работодателей дать возможность не выходить на работу 28 декабря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал работодателей дать возможность сотрудникам не выходить на работу, сделать короткий день или обеспечить удаленную занятость в субботу, 28 декабря.

«Конечно, здесь я надеюсь на добрую волю, призываю всех работодателей, где это можно, с учетом предпраздничного настроения, предпраздничных всех дел, с учетом того, что это високосный год, 366 дней в году, а не 365 дней в году, подойти очень лояльно, гибко, с пониманием, где можно — дать возможность людям вообще не выходить, где можно — короткий день, где можно — обеспечить удаленную занятость», — сказал Нилов РИА Новости.

Он напомнил, что в субботу, в соответствии с трудовым законодательством, будет полноценный рабочий день, поскольку выходной был перенесен на 30 декабря.

«С учетом всех обстоятельств, с учетом того, что у нас достаточно высокая тревожность в обществе, очень позитивно было бы воспринято нашими работниками, если бы работодатель проявил такой жест доброй воли, к чему я всех работодателей и призываю», — добавил парламентарий.