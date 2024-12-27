В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря

«Конечно, здесь я надеюсь на добрую волю, призываю всех работодателей, где это можно, с учетом предпраздничного настроения, предпраздничных всех дел, с учетом того, что это високосный год, 366 дней в году, а не 365 дней в году, подойти очень лояльно, гибко, с пониманием, где можно — дать возможность людям вообще не выходить, где можно — короткий день, где можно — обеспечить удаленную занятость», — сказал Нилов РИА Новости.