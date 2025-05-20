Депутат Боярский: Госдума ограничит выдачу банковских карт

Он напомнил, что с 1 апреля россияне не могут оформить на себя более 20 сим-карт. При принятии данного ограничения, по словам депутата, учитывалась возможная потребность в оформлении сим-карт на недееспособных родственников, а также для использования в различных устройствах помимо смартфона. Соответственно, оформление большего числа сим-карт — это путь к дропперству, считает Боярский.
Аналогичную схему, по словам депутата, необходимо применять и в отношении банковских карт для борьбы с мошенниками.
«Не нужно порядочному, добросовестному человеку иметь 100 или 200 пластиковых карт. Это однозначный признак подготовки каких-то нехороших дел», — сказал политик.
Он добавил, что такой же точки зрения придерживается и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Она согласилась с нами, что можно и нужно ограничивать, что нет таких жизненных ситуаций, при которых в одном банке человеку нужно иметь больше пяти карт», — отметил Боярский.
Депутат уверен, что такая мера станет очередным шагом, который будет противодействовать незаконному выводу денег со счетов граждан.