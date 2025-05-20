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Депутат Боярский: Госдума ограничит выдачу банковских карт

В России готовят законопроект об ограничении числа банковских карт, которые может оформить на себя один человек. Об этом в интервью ВФокусе Mail рассказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

Он напомнил, что с 1 апреля россияне не могут оформить на себя более 20 сим-карт. При принятии данного ограничения, по словам депутата, учитывалась возможная потребность в оформлении сим-карт на недееспособных родственников, а также для использования в различных устройствах помимо смартфона. Соответственно, оформление большего числа сим-карт — это путь к дропперству, считает Боярский.

Аналогичную схему, по словам депутата, необходимо применять и в отношении банковских карт для борьбы с мошенниками.

«Не нужно порядочному, добросовестному человеку иметь 100 или 200 пластиковых карт. Это однозначный признак подготовки каких-то нехороших дел», — сказал политик.

Он добавил, что такой же точки зрения придерживается и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Она согласилась с нами, что можно и нужно ограничивать, что нет таких жизненных ситуаций, при которых в одном банке человеку нужно иметь больше пяти карт», — отметил Боярский.

Депутат уверен, что такая мера станет очередным шагом, который будет противодействовать незаконному выводу денег со счетов граждан.