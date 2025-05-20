Депутат Боярский: Госдума ограничит выдачу банковских карт

Он напомнил, что с 1 апреля россияне не могут оформить на себя более 20 сим-карт. При принятии данного ограничения, по словам депутата, учитывалась возможная потребность в оформлении сим-карт на недееспособных родственников, а также для использования в различных устройствах помимо смартфона. Соответственно, оформление большего числа сим-карт — это путь к дропперству, считает Боярский.