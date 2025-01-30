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В Госдуме призвали одинаково кормить школьников и депутатов

В России необходимо установить единые требования к питанию депутатов и школьников.

Источник: РИА "Новости"

Такое предложение замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Свое предложение Авксентьева объяснила тем, что сегодня учащиеся в школах и депутаты питаются очень по-разному. Причем рацион депутатов отличается разнообразием и сбалансированностью, в то время как качество блюд в школах сильно уступает — выбор там скудный, а продукты часто несвежие, подчеркнула парламентарий.

Сегодня в Госдуме специальная рабочая группа готовит единые требования к организации закупок продуктов для образовательных учреждений, контролю питания учащихся и воспитанников детсадов. Ориентироваться, по мнению автора инициативы, можно на правила, действующие в столовых госслужащих, включая представителей исполнительной и законодательной власти — требования для них должны быть едиными, подчеркнула она. В этом случае в интересах депутатов и чиновников будет стараться обеспечить школьников хорошим питанием, заключила парламентарий.