В Госдуме призвали одинаково кормить школьников и депутатов

Сегодня в Госдуме специальная рабочая группа готовит единые требования к организации закупок продуктов для образовательных учреждений, контролю питания учащихся и воспитанников детсадов. Ориентироваться, по мнению автора инициативы, можно на правила, действующие в столовых госслужащих, включая представителей исполнительной и законодательной власти — требования для них должны быть едиными, подчеркнула она. В этом случае в интересах депутатов и чиновников будет стараться обеспечить школьников хорошим питанием, заключила парламентарий.