В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год. Так он сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет», — сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что россияне в период цветения также должны иметь право переводиться на дистанционную работу и при возможности выполнять свой функционал удаленно. Он уточнил, что для этого необходимо в обязательном порядке предоставить работодателю соответствующее медицинское заключение.
По словам Леонова, в Москве из-за небывало теплый погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Он отметил, что высокий аллергенный потенциал имеют береза и ольха.
«Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием. И ведь симптомы аллергии быстро не проходят. Заложенность носа, покраснение глаза, слезы, зуд и жжение — все это может продолжаться неделями», — подчеркнул он.
По мнению парламентария, предложенные меры положительно скажутся на качестве жизни аллергиков и позволят им полноценно проживать период цветения с пользой для здоровья.