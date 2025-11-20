Популярные темы
Эксперт: что изменит закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ

В Госдуме предложили поменять закон об образовании. Юрист Андрей Бендер прокомментировал для ВФокусе Mail возможные изменения.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Депутаты поддержали законопроект, который позволит школьникам, не сдавшим экзамен после девятого класса, учиться на рабочие специальности. Поправки в закон об образовании позволят таким подросткам бесплатно проходить профессиональные курсы одновременно с подготовкой к пересдаче экзаменов.

В случае принятия изменений региональные власти будут иметь полномочия организовывать и финансировать такое обучение, определять профессии и учреждения, где оно доступно. Это поможет сократить нехватку рабочих кадров и сделает рабочие профессии более привлекательными.

Юрист Андрей Бендер прокомментировал возможные поправки в законе об образовании для ВФокусе Mail. По его словам, пока что эти изменения не вступили в силу. В данный момент законопроект был направлен на рассмотрение в Совет Федерации. Если там инициативу утвердят, то закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Эксперт отмечает, что возможность дополнительного обучения на рабочую специальность не освободит девятиклассников от обязанности пересдавать ОГЭ. В конце года таких обучающихся ждет и квалификационный экзамен, и повторная сдача итоговой аттестации. В результате учащиеся получат сразу два документа: аттестат об образовании и свидетельство о квалификации.

«Думаю, данное образование, полученное в техникуме или училище, может быть приравнено к среднему профессиональному образованию, так как это уже будет значить получение определенной узкой специальности, а именно рабочей профессии», — отметил Бендер.

