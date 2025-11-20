Эксперт: что изменит закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ

Юрист Андрей Бендер прокомментировал возможные поправки в законе об образовании для ВФокусе Mail. По его словам, пока что эти изменения не вступили в силу. В данный момент законопроект был направлен на рассмотрение в Совет Федерации. Если там инициативу утвердят, то закон вступит в силу с 1 января 2026 года.