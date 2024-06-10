В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat

«Сегодня стали модными игры, где надо бесконечно тыкать в экран — но не просто так, а за якобы валюту. Речь идет в том числе о так называемом “Hamster Kombat” — в этой игре кликать по пушистому хомячку, который по сюжету является владельцем криптобиржи. Казалось бы, чего проще — сидишь, тыкаешь в экран и получаешь за это виртуальные монетки. Но ведь речь идет не просто о бессмысленном развлечении», — сказал он РИА Новости.