В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat

Также он отметил, что пользователь в целом не защищен в таких играх.
«Сегодня стали модными игры, где надо бесконечно тыкать в экран — но не просто так, а за якобы валюту. Речь идет в том числе о так называемом “Hamster Kombat” — в этой игре кликать по пушистому хомячку, который по сюжету является владельцем криптобиржи. Казалось бы, чего проще — сидишь, тыкаешь в экран и получаешь за это виртуальные монетки. Но ведь речь идет не просто о бессмысленном развлечении», — сказал он РИА Новости.
«С точки зрения закона в самой игре как таковой ничего противозаконного, конечно, нет. Тыкать пальцем в экран телефона — это ваше личное дело. Однако определенные риски для пользователей все же существуют», — добавил парламентарий.
Гаврилов объяснил, что эти игры и обещанные в них криптовалюты не регулируются государством и финансовыми органами, то есть, никто не может гарантировать безопасность пользователя на все 100% — что игра не закроется, что итоговая валюта не обесценится в сотни раз и так далее.
«Реально ли вообще разбогатеть на подобных играх? Конечно, это крайне маловероятно. Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент нескольких сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени — целые дни и ночи за “добычей” этих монет», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что в других случаях лишь единицы наиболее продвинутых игроков смогли выручить десятки тысяч рублей с таких игр. «Но ценой каких усилий? Разве не лучше потратить это время на что-то полезное? Ведь риски здесь еще и в том, что: виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные “заработки” сгорят», — рассказал Гаврилов.
Так и сами игры очень навязчиво требуют доступа к конфиденциальной информации на телефоне под разными предлогами. Можно легко попасть в сети финансовой пирамиды, которая маскируется под безобидную игрушку, а «с пирамидами, как известно, всегда все плохо кончается», считает Гаврилов.