Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предупредили о возможных провокациях Киева в Новый год

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что Киев может предпринять попытки провокаций в Новый год. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Источник: РИА "Новости"

«От [президента Украины Владимира] Зеленского можно ожидать все что угодно и от его наставников. Наши спецслужбы и вооруженные силы будут работать в усиленном режиме», — отметил Колесник.

При этом депутат призвал граждан не поддаваться панике, а лишь проявлять бдительность.

«Смотреть по сторонам. Не поднимать никакие предметы, даже самые заманчивые, например, кошельки, пачки денег, внезапно оказавшиеся на пути. Мы же уже помним, какие были террористические акты. Но, я думаю, что наши спецслужбы обеспечат безопасность наших граждан. Для этого они и существуют», — добавил он.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева рекомендовала россиянам провести Новый год, 31 декабря и 1 января, в кругу близких, а также воздержаться в эти дни от прогулок по местам массового скопления людей.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше