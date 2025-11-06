Популярные темы
В Госдуме предупредили о планах Запада по вмешательству в выборы

Глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв заявил, что за рубежом планируется масштабная кампания по дискредитации кандидатов — участников специальной военной операции на предстоящих выборах в Государственную думу 2026 года. Его слова приводит телеграм-канал комиссии.

Источник: РИА "Новости"

По данным Пискарёва, тема вмешательства и попыток повлиять на российские выборы стала одним из ключевых пунктов обсуждения на встречах антироссийских эмигрантских структур. Он уточнил, что к традиционным попыткам очернить избирательные списки партии «Единая Россия» добавилась новая инициатива — направленная именно против кандидатов, принимавших участие в СВО.

Политик отметил, что стратегия была закреплена в резолюции Брюссельской конференции, где, по его словам, собрались «беглые иноагенты, экстремисты, представители террористических организаций, а также депутаты Европарламента и ПАСЕ».

Пискарёв подчеркнул, что активная подготовка к реализации этих планов уже ведётся. По его словам, эмигрантские иноагенты пытаются привлечь внимание западных спонсоров, среди которых теперь «поддержку получат лишь самые изощрённые в очернении России». Он добавил, что анализ деятельности подобных структур за 2023−2024 годы показывает: дискредитация российских военнослужащих стала приоритетным направлением их работы.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше