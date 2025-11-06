В Госдуме предупредили о планах Запада по вмешательству в выборы

По данным Пискарёва, тема вмешательства и попыток повлиять на российские выборы стала одним из ключевых пунктов обсуждения на встречах антироссийских эмигрантских структур. Он уточнил, что к традиционным попыткам очернить избирательные списки партии «Единая Россия» добавилась новая инициатива — направленная именно против кандидатов, принимавших участие в СВО.
Политик отметил, что стратегия была закреплена в резолюции Брюссельской конференции, где, по его словам, собрались «беглые иноагенты, экстремисты, представители террористических организаций, а также депутаты Европарламента и ПАСЕ».
Пискарёв подчеркнул, что активная подготовка к реализации этих планов уже ведётся. По его словам, эмигрантские иноагенты пытаются привлечь внимание западных спонсоров, среди которых теперь «поддержку получат лишь самые изощрённые в очернении России». Он добавил, что анализ деятельности подобных структур за 2023−2024 годы показывает: дискредитация российских военнослужащих стала приоритетным направлением их работы.