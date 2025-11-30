Депутат: принуждать родителей сдавать биометрию детей в школах опасно

Правительство России готовит законопроект, разрешающий использование биометрических систем контроля доступа в школах. О планах по внесению документа в Госдуму сообщил вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Сейчас мы активно обсуждаем использование биометрических технологий в том числе при проходе на территорию школы. Такой пилотный проект в Татарстане уже показал свою эффективность», — заявил чиновник.
По словам вице-премьера, апробация системы в Татарстане продемонстрировала ряд преимуществ: точный учет посещаемости, моментальное оповещение родителей о прибытии ребенка и усиление контроля за посторонними. «Благодаря биометрии всегда понятно, кто именно находится в учреждении», — подчеркнул он, отметив, что это повысит общую безопасность образовательных объектов.
Григоренко подчеркнул, что нововведение будет исключительно добровольным — согласие на обработку биометрических данных можно будет отозвать в любой момент через портал «Госуслуги», при этом отказ не влечет ограничения доступа ребенка к образованию.
Параллельно правительство дорабатывает сервис биометрического подтверждения возраста для онлайн-покупок алкоголя и табака, запуск которого запланирован на декабрь.
Риски злоупотреблений
Депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова заявила ВФокусе Mail, что разговор о безопасности детей «абсолютно необходим и актуален». При этом она подчеркнула, что предлагаемое внедрение биометрии в школы требует серьезного, аккуратного и правового подхода, которого сейчас, к сожалению, нет в полной мере.
«Сама по себе биометрическая система не решает проблему вооруженных нападений. Она может помочь охранникам быстрее и точнее контролировать вход, но не сможет заменить профессиональную подготовку персонала, инженерно-технические меры безопасности и комплексную профилактику. Есть риск, что при недостаточном регулировании такая технология создаст иллюзию полной защищенности, тогда как она лишь одно из звеньев комплексной системы безопасности, а не универсальное решение», — пояснила парламентарий, отвечая на вопрос о том, сможет ли это нововведение сделать школы более безопасным местом.
Особое внимание Скрозникова уделила вопросу защиты персональных данных, заявив, что "родителям нужны ясные и надежные гарантии сохранности биометрических данных детей.
Поскольку такие данные невозможно «перевыпустить» после утечки, степень ответственности должна быть особенно высокой. Пока не определен прозрачный механизм хранения, аудита, независимого контроля и ответственности — как государства, так и оператора системы — говорить о полном доверии невозможно, — подчеркнула депутат.
Скрозникова настаивает на обеспечении права семей на приватность и возможности отказа от биометрического метода без ограничений доступа к образованию. «Добровольность должна быть реальной, а не формальной, и в законодательстве должны быть четко прописаны альтернативные способы прохода и подтверждения личности», — добавила она.
По ее словам, массовое накопление детской биометрии при отсутствии четких границ ее использования способно привести к созданию системы контроля, «которую ни дети, ни их семьи не выбирали осознанно». Для предотвращения такого сценария необходимы строгая нормативная база, общественный контроль и полная прозрачность всех процедур, считает депутат.