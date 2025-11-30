Депутат: принуждать родителей сдавать биометрию детей в школах опасно

«Сама по себе биометрическая система не решает проблему вооруженных нападений. Она может помочь охранникам быстрее и точнее контролировать вход, но не сможет заменить профессиональную подготовку персонала, инженерно-технические меры безопасности и комплексную профилактику. Есть риск, что при недостаточном регулировании такая технология создаст иллюзию полной защищенности, тогда как она лишь одно из звеньев комплексной системы безопасности, а не универсальное решение», — пояснила парламентарий, отвечая на вопрос о том, сможет ли это нововведение сделать школы более безопасным местом.