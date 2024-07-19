В Госдуме предложили запретить россиянам «тапать хомяка»

Аксаков также обратил внимание не только на основную «механику» игры, но и на наличие дополнительных заданий. Так, например, одно из них — ежедневный просмотр роликов на YouTube, за что дается сразу по 100 тыс. «хомякоинов». И хоть ролики чаще всего безобидные и обычно представляют собой выпуски «Хомячьих новостей», где рассказывается о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций, тем не менее динамика просмотров вызывает тревогу, отметил он (ролики на канале набирают по несколько миллионов просмотров в первые часы).