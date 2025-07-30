В Госдуме предложили выплату в 180 тысяч в месяц за второго ребенка

В беседе с «Абзацем» он заявил, что такая мера будет мотивировать россиян заводить детей. Федоров подчеркнул, что на содержание ребенка нужны деньги — надо оплачивать памперсы, еду, учебу. По словам депутата, на все это нужно около 60 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что это приблизительно все реальные расходы семьи с детьми в крупных городах.
«За первого пусть платят по 60 тысяч рублей, родился второй — сразу выделять 180 [тысяч рублей]», — предложил депутат.
По словам Федорова, если у человека будет гарантированный платеж на семью в 60 тысяч в месяц, он сможет решить вопрос с ипотекой, ведь будущие родители получат дополнительный источник дохода. С такой мерой поддержки люди будут понимать, что дети не ухудшат их финансовую ситуацию, а, наоборот, улучшат, убежден депутат.
«[Если] с матерей и отцов частично снимут финансовое обременение, то все остальное станет косвенным стимулом», — добавил Федоров.
Сейчас одна из главных мер поддержки семей с детьми — это материнский капитал. С 1 февраля 2025 года за первого ребенка начисляют почти 691 тысячу рублей. Выплата за рождение второго малыша (если за первого уже получена) достигает почти 222 тысяч рублей.
Тем временем орловский губернатор прокомментировал выплаты беременным школьницам.