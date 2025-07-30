В Госдуме предложили выплату в 180 тысяч в месяц за второго ребенка

В беседе с «Абзацем» он заявил, что такая мера будет мотивировать россиян заводить детей. Федоров подчеркнул, что на содержание ребенка нужны деньги — надо оплачивать памперсы, еду, учебу. По словам депутата, на все это нужно около 60 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что это приблизительно все реальные расходы семьи с детьми в крупных городах.