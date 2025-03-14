В Госдуме предложили выплачивать прожиточный минимум домохозяйкам

Одновременно в Госдуме предложили списывать ипотеку за рождение детей: «Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок — государство погашает 25% жилищного кредита, второй — еще 25%, третий-четвертый — ипотека полностью закрывается», — подчеркнул автор инициативы Сергей Миронов. Он уверен, что с таким механизмом государство будет «кровно заинтересовано» в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.