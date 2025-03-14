В Госдуме предложили выплачивать прожиточный минимум домохозяйкам

В Госдуме предложили выплачивать прожиточный минимум россиянам, которые занимаются домашним хозяйством. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, который подготовлен к внесению нижнюю палату.
Законопроект распространяется на тех россиян, которые занимаются исключительно ведением домашнего хозяйства. К такой деятельности относятся работы по дому:
- приготовление пищи;
- стирка;
- шитье, вязание, уход за одеждой и обувью;
- уборка квартиры;
- затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг;
- уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы;
- уход за престарелыми родителями, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Ежемесячная выплата занятым ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека — в 2025 году он составляет 19 329 ₽
При этом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно получили российское гражданство. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России.
Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, назначается на шесть месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Ранее в России предложили увеличить базовый размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тыс. руб. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Согласно действующему закону, размер такого пособия без учета индексации составляет 8 тыс. руб. После февральской индексации размер пособия увеличился почти до 27 тыс. руб.
Одновременно в Госдуме предложили списывать ипотеку за рождение детей: «Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок — государство погашает 25% жилищного кредита, второй — еще 25%, третий-четвертый — ипотека полностью закрывается», — подчеркнул автор инициативы Сергей Миронов. Он уверен, что с таким механизмом государство будет «кровно заинтересовано» в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.