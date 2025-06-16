В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму

«Во-первых, мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы — россияне, ведь форма будет, как у профессиональных атлетов, коррелировать с нашими государственными символами. Во-вторых, мы уравняем учеников между собой, устраним “гонку моды”. Знаем, что сегодня одни ребята могут купить дорогостоящие футболки на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить. Создается неравенство, которого в школьных стенах быть не должно. Единая форма всех уравняет», — заключил парламентарий.