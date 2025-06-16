В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму

Авторами обращений выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. По словам парламентариев, к ним поступают обращения о введении единой формы для занятий на уроках физической культуры во всех российских общеобразовательных организациях.
«Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации», — сказано в документах на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
По мнению парламентариев, Минпросвещения России может закрепить указанное предложение в виде рекомендованного стандарта для всех общеобразовательных организаций на территории РФ.
В документах отмечается, что введение унифицированной спортивной формы будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны. Кроме того, по словам депутатов, реализация данного предложения снизит финансовую нагрузку на родителей.
Как рассказал РИА Новости Колунов, инициатива о введении единой формы для занятий физкультурой во всех школах России имеет две цели — воспитание патриотизма и создание материального равенства среди школьников.
«Во-первых, мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы — россияне, ведь форма будет, как у профессиональных атлетов, коррелировать с нашими государственными символами. Во-вторых, мы уравняем учеников между собой, устраним “гонку моды”. Знаем, что сегодня одни ребята могут купить дорогостоящие футболки на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить. Создается неравенство, которого в школьных стенах быть не должно. Единая форма всех уравняет», — заключил парламентарий.