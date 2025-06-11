В Госдуме предложили ввести понятие «самопутешественник»

Кривоносов добавил, что нужно решить, какой государственный сайт будет собирать самую свежую информацию о туристических предложениях разных регионов. По его словам, сейчас каждый второй россиянин предпочитает организовывать путешествия без участия турагентств. Для планирования поездок многие часто используют чат-боты или виртуальные помощники, чтобы составить индивидуальные сценарии маршрутов, учитывая свои интересы, финансовые возможности и предпочтения. Слова депутата приводит ТАСС.