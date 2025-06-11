В Госдуме предложили ввести понятие «самопутешественник»

В Госдуме предложили законодательно закрепить это явление термином «самопутешественник» и прописать в законе права туристов, которые путешествуют самостоятельно. Для этого вида туризма планируется создать портал, чтобы обезопасить россиян от рисков, связанных с использованием зарубежных сервисов. Об этом заявил член партии «Единая Россия» Сергей Кривоносов.
«Предлагаем рассмотреть возможность создания единого портала для комфортных самостоятельных путешествий по нашей стране. Мы предлагаем внести изменения в законодательство и ввести понятие, что такое самопутешественник и что такое самопутешествие, в туризме. Прописать, как и с какими платформами искусственного интеллекта самопутешественник может взаимодействовать», — предложил депутат.
Кривоносов добавил, что нужно решить, какой государственный сайт будет собирать самую свежую информацию о туристических предложениях разных регионов. По его словам, сейчас каждый второй россиянин предпочитает организовывать путешествия без участия турагентств. Для планирования поездок многие часто используют чат-боты или виртуальные помощники, чтобы составить индивидуальные сценарии маршрутов, учитывая свои интересы, финансовые возможности и предпочтения. Слова депутата приводит ТАСС.
«На сегодняшний день в России искусственный интеллект в туризме в основном работает на основе зарубежных решений, что создает несколько проблем», — посетовал Кривоносов.
В их числе депутат указал нарушения закона о защите персональных данных и искажения информации о российских локациях.
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