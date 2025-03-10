В Госдуме предложили ввести новые выплаты для студентов с детьми

«Почему не рожают в студенчестве? Ведь раньше это было, особенно в 90-х годах очень много рождалось в студенческих семьях. Почему сегодня нет? Потому что нет жилья, нет возможностей, нет поддержки государства», — сказала Светлана Бессараб.