В Госдуме предложили ввести новые выплаты для студентов с детьми

Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, у молодых людей нет своего жилья, поэтому они не торопятся создавать семьи, заводить детей. В девяностые годы же ситуация была другой.
Она отметила, что эксперты (причем впервые) начали уделять внимание студенческим семьям. Это связано с тем, что средний возраст деторождения у женщин постоянно повышается.
«Почему не рожают в студенчестве? Ведь раньше это было, особенно в 90-х годах очень много рождалось в студенческих семьях. Почему сегодня нет? Потому что нет жилья, нет возможностей, нет поддержки государства», — сказала Светлана Бессараб.
По ее словам, для студенческих образовательных организаций построят тысячи детских комнат. Туда молодые мамы смогут приводить своих детей на время учебы. С малышами будут работать специалисты. Таким образом, женщина сможет воспитывать ребенка без отрыва от учебы.
При этом регионы смогут ввести свои дополнительные меры поддержки. Например, оплачивать студенческим семьям аренду жилья. Или выплачивать семьям с детьми не 450 тысяч рублей на ипотеку (сейчас эта мера есть для многодетных), а до одного миллиона. Также можно выдавать 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка.
«Это все на усмотрение региона. Там есть список тех мер поддержки, которые они могут дополнительно ввести. Достаточно интересные предложения, они будут использованы», — уточнила Светлана Бессараб.
Тем временем в Индии — самой густонаселенной стране мира с населением около 1,5 млрд человек — выступили с необычной инициативой по повышению рождаемости. Там предложили выдавать за рождение третьего ребенка корову.