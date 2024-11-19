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В Госдуме предложили ввести четырхдневку для многодетных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Он полагает, что им дополнительный выходной просто необходим.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Чернышов подчеркивает, что многодетным родителям и так часто приходится отпрашиваться с работы, поэтому принципиальной разницы не будет. За четыре дня они смогут более эффективно использовать время, выполняя за это время пятидневный объем работы. Бездетные сотрудники при этом не должны будут чувствовать себя ущемленными.

«Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми — это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей. Поэтому этот выходной только так называется — выходной», — заявил депутат изданию 360.ru.

По его словам, дополнительный выходной люди будут тратить на решение семейных вопросов. Например, многодетные смогут записаться и сходить к врачу с ребенком, сходить, прийти на утренник к ребенку.

«Один раз в жизни ты видишь взросление ребенка, и это очень важно для тебя», — отметил депутат.

Идея ввести четырехдневку (причем не только для многодетных, а вообще для всех) обсуждается в стране давно. Кто-то уверяет, что это полезно, кто-то выступает против. Об инициативе высказались в том числе психологи. Они считают, что такой график подходит не всем работникам.