В Госдуме предложили ввести четырхдневку для многодетных

Чернышов подчеркивает, что многодетным родителям и так часто приходится отпрашиваться с работы, поэтому принципиальной разницы не будет. За четыре дня они смогут более эффективно использовать время, выполняя за это время пятидневный объем работы. Бездетные сотрудники при этом не должны будут чувствовать себя ущемленными.