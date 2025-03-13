В Госдуме предложили ужесточить наказания за призывы к санкциям из корысти

Он отметил, что сегодняшний день огромное количество иноагентов, которые находятся за границей, нарушая закон, не могут быть привлечены к ответственности, поскольку в стране для этого нет механизма. Теперь рассмотрен ввод такого механизма, чтобы они могли быть привлечены к ответственности сначала административной, потом и к уголовной.