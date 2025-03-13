В Госдуме предложили ужесточить наказания за призывы к санкциям из корысти

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что законопроекты касаются не только призывов к санкциям, но и действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.
«Предлагается: <…> установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискацией имущества за совершение из корыстных побуждений или по найму следующих преступлений: дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к санкциям против нашей страны», — отметил Володин.
Ранее сообщалось, что депутаты подготовили к внесению в Госдуму пакет законопроектов, направленный на защиту суверенитета РФ от деструктивного вмешательства со стороны иноагентов, в частности, в сферу российского образования.
По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, предусмотрена возможность более жесткого наказания в отношении иноагентов, которые совершили административное правонарушение.
Он отметил, что сегодняшний день огромное количество иноагентов, которые находятся за границей, нарушая закон, не могут быть привлечены к ответственности, поскольку в стране для этого нет механизма. Теперь рассмотрен ввод такого механизма, чтобы они могли быть привлечены к ответственности сначала административной, потом и к уголовной.