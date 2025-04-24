В Госдуме предложили УК контролировать проезд спецтехники во дворах

Парламентарий предлагает закрепить за УК обязанность регулярно проверять территорию на предмет парковок, мешающих проезду спецтранспорта. Особое внимание он предлагает уделить жилым комплексам с закрытыми территориями, оборудованными шлагбаумами и воротами.
Депутат считает, что сотрудник управляющей компании должен проводить обходы, фиксировать нарушения и при необходимости вызывать эвакуатор вместе с инспекторами ГИБДД. Он подчеркнул, что такие меры направлены на защиту жизни и здоровья людей. «Речь о безопасности людей, о жизни и здоровье, такой подход может их спасти», — заключил Колунов.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал ВФокусе Mail, как отличить домовый чат, созданный мошенниками, от настоящего.