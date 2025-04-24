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В Госдуме предложили УК контролировать проезд спецтехники во дворах

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов выступил с инициативой обязать управляющие компании следить за свободным проездом машин экстренных служб во дворах многоквартирных домов. Поводом стало ЧП в Подмосковье, где пожарные не смогли оперативно добраться к месту возгорания из-за машин, перегородивших подъездные пути.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Прокуратура Красноярского края

«На днях в одном из подмосковных ЖК произошел пожар, МЧС не смогли проехать к очагу возгорания, потому что подъездные ворота были заставлены автомобилями. Подобных ситуаций, влекущих за собой трагические последствия, не будет, если мы обяжем УК контролировать “противопожарку”», — пояснил Колунов.

Парламентарий предлагает закрепить за УК обязанность регулярно проверять территорию на предмет парковок, мешающих проезду спецтранспорта. Особое внимание он предлагает уделить жилым комплексам с закрытыми территориями, оборудованными шлагбаумами и воротами.

Депутат считает, что сотрудник управляющей компании должен проводить обходы, фиксировать нарушения и при необходимости вызывать эвакуатор вместе с инспекторами ГИБДД. Он подчеркнул, что такие меры направлены на защиту жизни и здоровья людей. «Речь о безопасности людей, о жизни и здоровье, такой подход может их спасти», — заключил Колунов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал ВФокусе Mail, как отличить домовый чат, созданный мошенниками, от настоящего.