В Госдуме предложили УК контролировать проезд спецтехники во дворах

Депутат считает, что сотрудник управляющей компании должен проводить обходы, фиксировать нарушения и при необходимости вызывать эвакуатор вместе с инспекторами ГИБДД. Он подчеркнул, что такие меры направлены на защиту жизни и здоровья людей. «Речь о безопасности людей, о жизни и здоровье, такой подход может их спасти», — заключил Колунов.