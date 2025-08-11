В Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров на 7 дней

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов разработал законопроект, который в случае принятия предоставит отцам новорожденных право на двухнедельный оплачиваемый отпуск. По его словам, инициатива направлена на создание прочной связи между отцом и новорожденным. Также Чернышов считает, что в стране благодаря такому решению может укрепиться культура ответственного отцовства. Новые правила позволят «освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный период» и предоставят ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку от отца ребенка.