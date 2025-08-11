В Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров на 7 дней

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» собираются внести в палату парламента законопроект, согласно которому для предпенсионеров на 7 дней увеличат отпуск. Документ есть у «РИА Новости».
Авторы инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Сейчас по Трудовому кодексу право на дополнительные дни отдыха есть у граждан с инвалидностью, политики предложили распространить его и на предпенсионеров.
Если законный выход на отдых положен досрочно, то и статус предпенсионера присваивается раньше. Те, кто его получит, обретут дополнительные льготы и гарантии, которые раньше полагались только пенсионерам.
Как напомнил Миронов, в России более 7 млн предпенсионеров. «Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться. Убежден, что дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников», — уточнил политик.
По словам Гусева, дополнительные дни отдыха предоставят возможность уделять больше времени «себе, семье, здоровью. Это наш способ сказать: вы важны, и мы заботимся о вас».
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов разработал законопроект, который в случае принятия предоставит отцам новорожденных право на двухнедельный оплачиваемый отпуск. По его словам, инициатива направлена на создание прочной связи между отцом и новорожденным. Также Чернышов считает, что в стране благодаря такому решению может укрепиться культура ответственного отцовства. Новые правила позволят «освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный период» и предоставят ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку от отца ребенка.
В мае депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск «демографическая неделя», чтобы повысить рождаемость. По данным «РИА Новости», соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову. По мнению политика, такой отпуск поможет гражданам прийти в себя после стресса и оказаться в оптимальном состоянии для решения о рождении ребенка. Одинокие люди смогут использовать отпуск, чтобы познакомиться с кем-то и построить серьезные отношения.