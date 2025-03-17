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В Госдуме предложили увековечить имена героев СВО на улицах новых ЖК

Депутат Госдумы Амир Хамитов от партии «Новые люди» направил обращение к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой с инициативой назвать улицы в строящихся жилых комплексах именами героев специальной военной операции (СВО).

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Прошу вас рассмотреть данную инициативу и сформировать рекомендуемый список героев СВО», — говорится в письме.

Хамитов считает, что СВО уже заняло важное место в истории России, и не найдется человека, который бы с этим не согласился. «Так же, как и наши защитники, все это время стоящие на страже наших границ и обеспечивающие безопасность России, тоже признаны героями. И я уверен, что их имена должны быть увековечены», — отметил он в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, герои СВО станут примерами для будущих поколений, и о них с гордостью будут рассказывать их дети и внуки. Поэтому он подчеркивает, что было бы уместно называть улицы в новых жилых комплексах именами этих героев.

«Переименовывать уже существующие — хлопотно, дорого, к тому же жителям придется долго привыкать к новым названиям привычных мест. А вот если называть именами ветеранов СВО улицы, которые строятся прямо сейчас, это было бы символично: новая эпоха истории нашей страны, ее будущее появляется на наших глазах», — добавил парламентарий.

Хамитов также подчеркнул, что такая инициатива будет иметь как символическое, так и воспитательное значение для молодежи, только начинающей свой жизненный путь.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить кукол Барби, игрушек из «Шрека» и «Корпорации монстров». Вместо этих героев депутаты предлагают создать игрушки, которые развивают традиционные ценности.