В Госдуме предложили увековечить имена героев СВО на улицах новых ЖК

Хамитов считает, что СВО уже заняло важное место в истории России, и не найдется человека, который бы с этим не согласился. «Так же, как и наши защитники, все это время стоящие на страже наших границ и обеспечивающие безопасность России, тоже признаны героями. И я уверен, что их имена должны быть увековечены», — отметил он в интервью РИА Новости.