В Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»

Отмечается, что неоднозначное толкование статьи 107 Трудового кодекса РФ, приравнивающей все виды отпусков к отдыху, порождает все больше правовых коллизий. Объединение в одном списке ежегодных оплачиваемых отпусков с отпусками по уходу за ребенком, по беременности и родам, или учебными отпусками, на первый взгляд, кажется логичным, поскольку во всех случаях работник освобожден от трудовых обязанностей. Однако практика демонстрирует существенные противоречия при определении непрерывного стажа работы, расчете компенсаций и применении целевых программ, требующих беспрерывного трудового периода.