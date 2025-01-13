В Госдуме предложили создать регистр народных целителей

«Включать в него (в регистр — “Газета.Ru”) соискателя можно только на определенных условиях: если в рамках правового поля вы намерены заниматься целительством, нужно иметь базовое медицинское образование или дополнительно получить его. Если вас в регистре нет, но вы практикуете, — это уже основание для интереса со стороны правоохранительных органов», — сказал парламентарий.