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В Госдуме предложили создать регистр народных целителей

В России следует создать полноценный регистр народных целителей.

Источник: Мослента

Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он подчеркнул, что знания и практики, передающиеся из поколения в поколение, зачастую действительно могут оказать людям реальную помощь, однако для их применения важно пройти курс обучения, получить лицензию и пройти сертификацию.

«Включать в него (в регистр — “Газета.Ru”) соискателя можно только на определенных условиях: если в рамках правового поля вы намерены заниматься целительством, нужно иметь базовое медицинское образование или дополнительно получить его. Если вас в регистре нет, но вы практикуете, — это уже основание для интереса со стороны правоохранительных органов», — сказал парламентарий.

Он добавил, что сейчас ведется активная работа над законопроектом по совершенствованию дополнительного профессионального образования.

В прошлом году житель Оренбургской области получил серьезные травмы после приема в клинике природной медицины. У него заболела шея, двигать ею ему было сложно, поэтому мужчина обратился в медучреждение. Там специалист без медобследования провел сеанс вытяжения.

В тот же день после проведенного сеанса потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение.