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В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе», — сказано в письме.

По мнению депутата Госдумы, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодёжи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России и др.

«Я убеждена, что данный проект найдёт широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства», — отметила в обращении Лантратова.

В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.