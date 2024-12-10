В Госдуме предложили создать федеральный семейный телеканал

«Прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность создания федерального семейного телеканала, который станет платформой для реализации вышеизложенных идей и продвижения семейных ценностей в российском обществе», — сказано в письме.
По мнению депутата Госдумы, создание подобного телеканала удовлетворит существующий общественный запрос и станет важным инструментом воспитания молодёжи в духе традиционных семейных ценностей, укрепления семейных отношений, популяризации культурного наследия России и др.
«Я убеждена, что данный проект найдёт широкий отклик среди миллионов российских семей и станет значительным шагом в развитии отечественного медиапространства», — отметила в обращении Лантратова.
В письме сообщается, что данный проект может объединить лучшие практики тематических каналов и отдельных локальных инициатив на федеральном телевидении, предложив зрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, популяризацию культурных и нравственных ориентиров, а также развитие у детей и родителей навыков содержательного совместного времяпрепровождения.