В Госдуме предложили сократить учебную неделю школьникам до 5 дней

Депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» предложил ряд изменений в российской системе образования. Среди таких мер — повышение оплаты труда учителей не меньше чем на 200% от средней зарплаты за одну ставку и отмена учебных занятий по субботам и домашних заданий на выходные, сообщают «РИА Новости».
«У педагогов и детей начинается большая важная совместная работа. И мы, законодатели, должны делать все, чтобы эта работа была им в радость. Чтобы наши учителя не перегружались, не вкалывали на 1,5−2 ставки, а получали не меньше 200% от средней зарплаты за одну ставку. Это программное требование нашей партии “Справедливая Россия — За правду”, — сказал лидер партии.
Депутат считает, что необходимо отменить школьные занятия по субботам и домашние задания на выходные, чтобы дети успевали полноценно отдохнуть от учебы. Также он подчеркнул, что Госдума займется вопросом снижения нагрузки на школьников в период осенней сессии и обязательно внесет такое предложение.
Отдельно политик подчеркнул необходимость изменить систему так, чтобы в старших классах дети действительно учились, а не готовились к ЕГЭ с платными репетиторами. Он заявил, что партия много лет выступает против ЕГЭ, поскольку он не соответствует школьной программе. Бесплатное образование превращается, по его мнению, в коммерческий рынок. В настоящее время система аттестации пересматривается.
«Обещают, что в следующей кампании задания ЕГЭ будут полностью отвечать школьной программе. Обещают это уже далеко не первый год. Посмотрим, что получится. Систему экзаменов нужно приводить в полное соответствие с учебной программой либо кардинально пересматривать», — заявил политик.
Недавно в Министерстве просвещения ввели объем допустимой нагрузки для младших школьников. Согласно распоряжению, младшие школьники могут учиться максимум 20−21 час в неделю в 1 классе и 23−26 часов в неделю в 2−4-х классах. Объем нагрузки за весь год в 1-м классе не сможет превышать 620−653 часа, в 2−4-х классах — 782−884 часа.