В Госдуме предложили сделать выходными днями Пасху и День Святой Троицы

Понедельники после Пасхи и Дня Святой Троицы призвали сделать выходными днями. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), об этом сообщает «РИА Новости».
Депутат напомнил, что оба православных праздника приходятся на воскресенье. Он призвал установить дополнительные выходные дни в понедельники после этих праздников. По мнению Дмитрия Гусева, это позволит россиянам провести больше времени с семьей и укрепить традиции.
«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект. Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — подчеркнул парламентарий.
В 2025 году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической. День Святой Троицы (Троица) в этом году приходится на 8 июня. Следующий после Троицы день православные называют Днем Святого Духа. Верующие чествуют Святой Дух — третье лицо Троицы.
Накануне четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками установили в Крыму. В 2025 году праздничными днями в республике были объявлены 31 марта (понедельник) в связи с празднованием Ораза байрама, 21 апреля (понедельник) в связи с празднованием Пасхи, 6 июня (пятница) в связи с празднованием Курбан байрама и 9 июня (понедельник) в связи с празднованием Святой Троицы.
Ранее эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова напомнила, что в феврале не будет привычного дополнительного выходного, который приурочен к 23 Февраля. Праздник в этом году выпадает на воскресенье, а выходной день перенесли не на 24 февраля, а на 8 мая. Привычных выходных не будет и в марте: Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, приуроченный к нему выходной перенесли не на 7 марта, а на 13 июня. Таким образом, в июне в честь Дня России будет четыре выходных подряд: с 12 по 15 июня.