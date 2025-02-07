В Госдуме предложили сделать выходными днями Пасху и День Святой Троицы

Ранее эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова напомнила, что в феврале не будет привычного дополнительного выходного, который приурочен к 23 Февраля. Праздник в этом году выпадает на воскресенье, а выходной день перенесли не на 24 февраля, а на 8 мая. Привычных выходных не будет и в марте: Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, приуроченный к нему выходной перенесли не на 7 марта, а на 13 июня. Таким образом, в июне в честь Дня России будет четыре выходных подряд: с 12 по 15 июня.